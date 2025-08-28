Avrupalı belediye başkanları, Silivri'de: Ekrem İmamoğlu'na destek ve dayanışma mesajı

Avrupa'nın önde gelen kentlerini temsil eden Eurocities ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanları, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Özel Demokrasi Ödülü" verdi.

İspanya’dan Barselona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı Jaume Collboni, Bulgaristan’dan Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Vasil Terziev, Hırvatistan’dan Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomaseviç, Yunanistan’dan Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Romanya’dan Timișoara Belediye Başkanı Dominic Fritz, Hollanda’dan Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma, Macaristan’dan Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Szilveszter Karacsony, Fransa’dan Paris Belediye Başkan Yardımcısı Arnaud Ngatcha, İspanya’dan Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Jose Francisco Herrera Antonaya ve Eurocities Genel Sekreteri Andre Sobczak, İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde ağırlandı.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

“Özel Demokrasi Ödülü”ne layık görülen İmamoğlu’nun ödülü, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’na, Collboni tarafından takdim edildi. Ödülü alan Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun mesajını, heyetle ve kamuoyu ile paylaştı:

"Değerli meslektaşlarım; öncelikle bana bu anlamlı ödülü layık gören sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Verdiğiniz ‘Özel Demokrasi Ödülü’, sadece bana verilmiş bir onur değildir. Bu ödül, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında adalet ve özgürlük için direnen, otoriter baskılara boyun eğmeyen tüm yurttaşlara aittir. Çocukların savaşlarda hayatını kaybettiği, masum sivillerin katliamlara kurban gittiği, basının susturulduğu, muhalif seslerin hedef alındığı, yargının bir silaha dönüştürüldüğü bir çağda yaşıyoruz. İşte biz, tüm bu tabloya karşı, demokrasinin sadece bir yönetim biçimi değil, insanlığın ortak vicdanı olduğunu hatırlatıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları da, geleceğe dair umudumuzu da en yakından hissedenler şehirlerdir. Halkın taleplerinin, özgürlük özleminin, adalet arayışının en doğrudan duyulduğu yerler yine şehirlerdir. İstanbul’da biz, bunu katılımcı, yeşil, adil ve demokratik bir yönetim modeliyle hayata geçirdik. Biz, ‘İstanbul Modeli’ni tüm ülkeye yaymak istedik. Bugün hapiste olmamın nedeni, bu değişim isteği, daha demokratik, adil ve refah içinde bir ülke özlemidir.” Beş aydan uzun süredir cezaevindeyim. Ancak bilin ki kararlılığım azalmadı. Tam tersine daha da güçlendi. Okuyor, yazıyor, dünyada olup bitenler üzerine düşünüyor, notlar alıyor, çözümler geliştiriyorum. Demir parmaklıklar aramızda olsa da yurttaşlarımızla omuz omuza, barış ve demokrasi için mücadele etmeyi sürdürüyorum. Ben, İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ve partimin seçilmiş cumhurbaşkanı adayı olarak, bu ödülü başta kendi şehrim, kadim ve dirençli İstanbul olmak üzere direnen ve daha iyi bir gelecek için mücadele eden tüm şehirlerin ve demokrat yurttaşların ortak iradesi adına kabul ediyorum. İstanbul ziyaretiniz ve desteğiniz için teşekkür ediyor, özgür günlerde buluşmayı diliyorum."

SİLİVRİ CEZAEVİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Heyet, daha sonra Silivri Cezaevi önünde de açıklamalarda bulundu.

Barselona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı Jaume Collboni, yaptığı açıklamada, "Bu cezaevinin duvarlarının ardında haksız yere tutuklanmış, demokratik yollarla seçilmiş bir lider olarak İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor." dedi.

Collboni, şöyle devam etti: "Bizler meslektaşımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Onun demokratik ilkeleri savunmada göstermiş olduğu bu cesaret hepimize ilham veriyor."

Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Vasil Terziev ise, "Bugün Silivri Cezaevi'nin önündeyiz. Burası yalnızca bir cezaevi değil, bundan çok daha fazlası. Bu cezaevinin kapıları ve duvarları yalnızca bir adamı değil, İstanbul'da belediye başkanının demokratik yollarla seçmiş milyonlarca vatandaşın iradesini de gasp ediyor. Tam da burada, bu cezaevinin önünde özgürlük için ortak sesimizi en yüksek şekilde duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.