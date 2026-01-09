Avrupalı çiftçiler isyanda

Fransa’da çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasını protesto etmek için traktörleriyle başkent Paris’e girdi. Paris’te Ulusal Meclis’in önünde bir araya gelen çiftçiler, AB’nin anlaşmadan vazgeçmesini ve ülkedeki tarım kurallarının hafifletilmesini talep etti.

Bugün yapılacak oylamada onay verilmesi durumunda AB Komisyonu, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını 12 Ocak’ta imzalamayı planlıyor. Yunanistan’da ise haftalardır protesto eylemlerini sürdüren çiftçiler, hükümetin tarım sektörüne yönelik açıkladığı destek önlemlerini yetersiz bularak 48 saatlik yol kapatma eylemine başladı.