Avrupalı gazeteciler Trump tehdidini ve basın özgürlüğünü tartıştı

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ), 62. Kongresi İtalya’nın Roma kentinde toplandı.

Roma Tre Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleşen etkinlikte, 30 ülkeden yaklaşık 100 gazeteci bir araya gelerek meslekle ilgili temel sorunları, basın özgürlüğünün durumunu ve mevcut jeopolitik senaryolar ile küresel sorunlar ışığında gazeteciliğin geleceğini tartıştı.

Açılışını tanınmış İtalyan gazeteci ve AEJ Uluslararası Başkan Yardımcısı Giuseppe Jacobini’nin AEJ Başkanı Isaia Tsaousidou ve Roma Tre Üniversitesi Rektörü Massimiliano Fiorucci ile birlikte yaptığı kongrede, gazeteciler Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün, gazetecilik, ifade ve basın özgürlüğü ve Avrupa için bir “tehdit” olduğunun altını çizdiler.

"AVRUPA’NIN ARTIK MAZERETİ KALMADI"

İtalyan Haber Ajansı AGI’nin Direktörü Rita Lofano, değişen uluslararası ortamda Avrupa’nın ya entegrasyonu güçlendirmesi ve sesini yükseltmesi ya da önemsizleşme riskiyle karşı karşıya kalacağı bir yol ayrımında olduğunu belirterek, “Avrupa’nın artık mazereti kalmadı ve tamamlanmamış bir proje olarak kalma lüksü yok” dediği konuşmasında, Trump “tehdit”inin AB için siyasi entegrasyonu ilerletmek adına bir fırsata da dönüşebileceğini söyledi.

Lofano, Avrupa için ortak bir savunma oluşturma, göç sorunlarına çözüm bulma ve küresel ölçekte halen ciddi bir sorun olan cinsiyet eşitsizliğini kapatma gibi temel zorluklara dikkat çekerek, bu makro sorunların, AB’nin artık göz ardı edemeyeceği zorluklar olduğunu vurguladı ve “Trump Beyaz Saray’a döndüğünde, Avrupa projesinde kararlı bir sıçrama yapmak için zaman gelmiştir,” dedi.

Basın özgürlüğüne yönelik tehditler ise BBC’nin kıdemli muhabiri ve Medya Özgürlüğü Merkezi (CFOM) Direktörü William Horsley ile kongreye video konferans yoluyla katılan gazetemiz yazarı Prof. Dr. L. Doğan Tılıç tarafından geniş bir şekilde ele alındı.

TILIÇ: GAZETECİLER DAHA FAZLA SALDIRIYA UĞRUYOR

Horsley, Avrupa Konseyi’nin “Gazeteciler Önemlidir” kampanyasının ve gazeteci güvenliği konusunda BM önerilerinin desteklenmesi için ulusal çabaların harekete geçirilmesi çağrısında bulunduğu konuşmasında “Gazetecilere yönelik cinayetler, saldırılar ve hapis cezaları, otokrasilerin büyümesiyle birlikte artıyor” dedi.

Tılıç ise, salonda duygusal bir atmosfer yaratarak dinleyicileri derinden etkileyen konuşmasında, Türkiye’de gazetecilere ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırıları sıralayarak, gazeteciliğin küresel olarak tehdit altında olduğunu ve ne yazık ki öldürülen gazeteciler açısından dünya savaşlar tarihinde bir benzeri olmayan Gazze’de 128 gazeteci öldürülürken Batı’dan yeterince güçlü bir tepki gelmediğini vurguladı.

“Gazeteciler giderek daha fazla saldırıya uğruyor, tehdit ediliyor ve hayatlarından endişe duyuyor” diyen Tılıç, bütün bu saldırılarla ancak ulusal ve uluslararası düzeyde örgütlü olarak ve dayanışma içinde başa çıkılabileceğini vurguladı.