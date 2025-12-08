Avrupalı liderler Londra'da buluştu: Ukrayna'ya destek yinelendi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Downing Street’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’l bir araya geldi. Liderler, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkesin ancak “adil ve kalıcı” olması gerektiğini vurgulayarak, savaşın sona ermesi için Avrupa-Ukrayna-ABD üçlü birliğinin önemini belirtti.

İngiltere Başbakanı Starmer, bugün Downing Street'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i ağırladı. Toplantı öncesinde liderler, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Avrupalı liderler “Ukrayna’nın yanındayız” mesajı verdi.

Starmer, “Eğer bir ateşkes olacaksa bunun adil ve kalıcı bir ateşkes olması gerekiyor; bu nedenle Ukrayna’yı ilgilendiren konularda karar verme hakkının Ukrayna’ya ait olduğu ilkesini tekrar tekrar vurgulamak çok önemli. Burada, çatışmada sizi desteklemek ve müzakerelerde yanınızda olmak için bulunuyoruz” dedi.

“AMERİKASIZ HALLEDEMEYECEĞİMİZ BAZI ŞEYLER VAR”

Zelenski ise Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmek için yapılacak müzakerelerde Avrupa, Ukrayna ve ABD arasındaki birliğin önemli olduğunu söyleyerek, “Amerikasız halledemeyeceğimiz bazı şeyler var, Avrupasız halledemeyeceğimiz bazı şeyler var. Bu yüzden bazı önemli kararlar almamız gerekiyor” diye konuştu.

Macron da “Elimizde çok sayıda güçlü kart olduğunu düşünüyorum. Ukraynalıların bu savaşta direniyor olması… Rus ekonomisi ise özellikle bizim son yaptırımlarımız ve ABD’nin yaptırımlarından sonra zorlanmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Merz ise ABD tarafından iletilen bazı belgelerdeki ayrıntılara ilişkin şüpheleri olduğunu belirterek, “Bunları konuşmamız gerekiyor. Zaten burada olmamızın nedeni de bu” diye konuştu.

Zelenski daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gerçek güvenliği garanti altına almak her zaman ortak bir meydan okuma ve ortak bir çabadır. Desteğiniz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.