Avrupa’nın büyük liglerinde zirve değişmedi

Avrupa’nın önde gelen liglerinde hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından zirvede yer alan takımlar değişmedi.

La Liga’da Barcelona, Serie A’da Inter, Bundesliga’da Bayern Münih ve Ligue 1’de Paris Saint-Germain haftayı lider tamamladı. İngiltere’de ise FA Cup maçları nedeniyle lig oynanmadı.

İspanya’da lider Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid’i 2-1 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Real Madrid, Mallorca deplasmanında 2-1 mağlup olurken, milli futbolcu Arda Güler 72 dakika sahada kaldı. 30 hafta sonunda 76 puana ulaşan Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 7’ye çıkardı.

INTER ZİRVEDE RAHAT

İtalya’da lider Inter, sahasında Roma’yı 5-2 yenerek üç hafta sonra galip geldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 67 dakika sahada kaldığı maçta gol katkısı verdi.

Napoli, Milan’ı 1-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. 31 hafta sonunda Inter 72 puanla liderliğini sürdürdü.

Almanya’da Bayern Münih, Freiburg deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-2 kazandı. 2-0 geriye düşmesine rağmen geri dönen Bayern, 73 puanla zirvedeki yerini korudu. Takipçisi Borussia Dortmund ise Stuttgart deplasmanında 2-0 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı.

FRANSA'DA PSG LİDER

Fransa’da lider Paris Saint-Germain, sahasında Toulouse’u 3-1 mağlup etti. Lille, Lens karşısında 3-0 kazanırken, kalede Berke Özer 90 dakika görev yaptı. 28 hafta sonunda PSG, maç eksiğine rağmen 63 puanla liderliğini sürdürdü.

Avrupa’nın dört büyük liginde zirve yarışı sürerken, takımlar arasındaki puan farkları da şampiyonluk mücadelesinin önümüzdeki haftalarda şekilleneceğini gösteriyor.