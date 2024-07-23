Avrupa’nın en büyüğü, sağlığın en küçüğü!

İstanbul Havalimanı’nda doktor bir baba, uçaktan inince rahatsızlanan çocuğunu tedavi ettiremedi. Revirde gerekli ekipmanların olmadığı söylendi. İstanbul Tabip Odası, böyle bir havalimanında daha kapsamlı kamu sağlık hizmetinin olması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'ndaki acil durumlarda sağlık hizmeti vermek için var olan sağlık revirleri, acil ihtiyaca yanıt veremedi. Uçakta çocuğu fenalaşan bir baba, uçaktan inikten sonra havalimanı revirine gitti ancak çocuğunu tedavi ettiremedi. Bu durum havalimanlarındaki sağlık revirlerinin ihtiyaca yanıt verip vermediği sorularını gündeme getirdi.

Olay, 14 Temmuz günü yaşandı. Urfa’dan İstanbul Havalimanı’na inen uçakta bulunan Dr. Murat Ekmez’in çocuğu rahatsızlandı. Çocuğunda krupp hastalığı (Virüslerin neden olduğu akciğerde hava yollarında daralma) olduğunu ve Urfa’da tedavisine başladığını anlatan Ekmez, uçakta hosteslerden buz isteyerek tedavide bulunduğunu, havalimanı iner inmez ise reviri sorarak buraya gittiğini anlattı. Ekmez, revire gittiğinde ise ilk olarak steroid (kortizon iğnesi) uygulaması istediğini, bunun olmadığı yanıtına alınca da soğuk buhar uygulaması yapılıp yapılamayacağını sordu. Tedavinin çocuk için gerekli ekipman olmadığı için uygulanamayacağını öğrendi. Ekmez bunun üzerine çocuğunu acil olarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne yetiştirerek tedavi ettirdi.

EKSİKLERLE DOLU

Havalimanında bulunan revirin özel bir hastaneye bağlı olmasına şaşırdığını anlatan Dr. Ekmez, şunları söyledi:

"İçeri girdim ve kendimi tanıttım. Hekim olduğumu söyledim. Onlar da tedirginliğimi gördüler. Sonra 'Ne yapabiliriz' dediler. Steroid yapabilir miyiz? Ya da soğuk su buharı veya adrenalin? dedim. Dediler ki 'Çocuklar için uygulama yok, yapamayız.' Koskoca havalimanında çocuklar için malzeme yok yani. Yani Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın sıralı havalimanlarından birisinde acil bir durumda çocuğa dönük bir müdahale yapılamıyor. Burası bir de transfer merkezi. Ben bir hekim olarak yaşadım bunları. 'Ambulans çağıralım' bile demediler. Hızla en yakın hastaneye vardık. Sonra gecenin üçüne kadar çocuğumun orada tedavisi yapıldı. Havalimandaki revire durumu çok daha kötü bir hasta gelse olacakları düşünemiyorum. Devlet, havalimanı yaparak 'uçtuk' diye övünüyor ama sağlık revirleri eksiklerle dolu. Özel bir hastaneye verilmiş revir var. Orada kamuya ait bir merkez olması lazım. Havalimanını her gün milyonlarca insan kullanıyor. Ama bir üniteyi idame ettiremeyecek ekipman var. Bu revir daha teşekküllü olmalı. Yaşananlar kamusal hizmet açısından da rezillik.”

YANLIŞ ANLAŞILMA

Havalimanı'nda revir uygulamalarını yürüten Medicana'dan gazetemize yapılan açıklamada “Hekim olan ebeveyni tarafından Krupp tanısı için soğuk buhar uygulaması talep edilmiştir. Ancak ebeveyninden muayene ve tedavi protokolü için hekimimize herhangi bir talep olmamıştır. Başvurusu sadece hekimimiz ile görüşme ve kendi tedavi protokollerinin kliniğimizde devamı niteliğindedir. Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları yönetmeliğinde yer alan, Kurumda bulunması gereken Asgari Tıbbi Cihaz ve Donanım ile ilgili tüm cihazlarımız Acil Servis ve Tedavi ünitelerimizde bulunmaktadır. Yönetmelikte Soğuk Buhar cihazı ile ilgili zorunluluk bulunmamaktadır." denildi.

KABUL EDİLEMEZ

Havalimanı'nda yaşanan bu sorun ise böylesi büyük bir alanda sağlık hizmetinin yeterli olup olmadığını akıllara getirdi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise buradaki temel meselenin özel hastanelere devredilen sağlık hizmetleri olduğunu söyledi. Küçükosmanoğlu, “Havalimanı binlerce kişinin çalıştığı bir yer ve çok büyük transfer merkezi aynı zamanda. Daha gelişmiş bir sağlık tesisi olmasını beklerdim" dedi. Küçükosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Orada iki tane şey var. Bir tanesi sağlık hizmetlerinin özel şirkete verilmiş olması. Özel hastane mantığıyla sürdürülüyor. Burada kamu eliyle sağlık hizmeti verilmeli. Ayrıca sağlık hizmeti sunan yerin yetersiz bir donanımda olması da kabul edilemez. Sonuçta orası gerçekten her türlü acil sorunla karşılaşılabilecek bir yer. Çok yakında bir hastane de yok, sağlık kuruluşu da yok. Donanımlı bir acil servisinin olması gerek. İlk yardım hizmeti verebilmeli, ambulanstan daha donanımlı olması şart. Havalimanında kaza, terör saldırısı gibi daha büyük bir sorunla karşılaşıldığında ne olacak? Buradaki hizmetin özelden çıkarılması gerek. Oranın bir kamu hizmeti verecek şekilde ayarlaması lazım."

SADECE İKİ REVİRİ VAR

Revirleri işleten Medicana, havalimanında kara tarafında acil servis alanı, tıbbi branş poliklinik alanları ve pratisyen hekim poliklinikleri ile hava tarafında 13 yataklı müşahede alanı bulunduğunu açıkladı. Ayrıca 5 ambulans bulunduğu kaydedildi.

En yakın büyük hastaneler ne kadar uzak?

• Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi 34 km

• Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastaseni 45 km

• Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 40 km

2023’TE 76 MİLYON YOLCU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı'ndan 2023 yılında iç hatlarda 18 milyon 22 bin 61, dış hatlarda 58 milyon 214 bin 919 olmak üzere 76 milyon 236 bin 980 yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda 2023'te günlük ortalama sefer sayısı, bir önceki seneye kıyasla yüzde 19 artarak 1375'e ulaştı. Avrupa'da ortalama günlük uçuş sayısı en yüksek ülkeler, 5 bin 290 ile Birleşik Krallık, 4 bin 616 ile İspanya, 4 bin 532 ile Almanya, 3 bin 999 ile Fransa ve 3 bin 500 ile İtalya oldu.