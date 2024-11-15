Avrupa’nın en eski mahkûmu, Lübnanlı devrimci Corc Abdullah tahliye oluyor

Filistin direnişinde önemli bir yeri olan Lübnanlı devrimci Corc Abdullah (Georges İbrahim Abdullah), 40 yıl sonra tahliye oluyor.

1984 yılında tutuklanan ve 1987'de hüküm giyen 73 yaşındaki Abdullah, Fransa'yı terk etmesi şartıyla 6 Aralık'ta serbest kalacak. Fransız terörle mücadele savcıları, bu kararı temyize taşıyacaklarını duyurdu.

40 yıldır hapiste olan Marksist-Leninist ideolojideki Lübnan Silahlı Devrimci Grupları'nın (LARF) eski lideri Corc Abdullah, Avrupa’da en uzun süre tutuklu kalan mahkûm durumunda.

Abdullah, 1982’de Paris’te ABD askeri ataşesi Charles Ray ve İsrailli diplomat Yakov Barsimentov’un öldürülmesi ile Strazburg'da ABD konsolosu Robert Homme'a yönelik suikast girişimine yer aldığı iddiasıyla müebbet hapse çarptırılmıştı.

“BEN BİR SAVAŞÇIYIM, SUÇLU DEĞİLİM”

“George Abdullah'ın serbest bırakılması için Uluslararası Kampanya” isimli sitede yer alan bilgilere göre Abdullah, 1951 yılında Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar'a bağlı El-Kubayat beldesinde doğdu.

Yetmişli yılların sonunda Lübnan Ulusal Hareketi'ne dahil olan, daha sonra da Filistin direnişine katılan Abdullah, 1984 yılında Fransa'da bulunduğu sırada tutuklandı. 1987 yılında çıkarıldığı mahkemede müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Yargılandığı yıllarda "Ben bir savaşçıyım, suçlu değilim" sözüyle ünlenen George Abdullah, 1999 yılında müebbet hapis cezasını tamamladı. Abdullah hakkında 2003 yılında şartlı tahliye kararı çıktı. Ancak Fransız Başsavcılığı kararı temyize götürdü ve Abdullah tutuklu kalmaya devam etti.