Avrupa’nın İsrail ikiyüzlülüğü: Anlaşma işgali meşru kılıyor

Melek Eylül BAŞAK

Avrupa’nın Gazze’deki İsrail soykırımındaki ikiyüzlülüğü Global Witness’ın yayımladığı raporda bir kez daha gözler önüne serildi.

Ukrayna-Rusya savaşı sırasında “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı haksız askeri saldırganlığı ve gaz tedarikini tehdit olarak kullanması" nedeniyle Rusya ile olan anlaşmalarını 2022 yılında sonlandıran Avrupa Birliği (AB) ve üyeleri, İsrail ile fosil yakıt ticareti içerisinde.

İsrail, Mısır ve AB’nin Haziran 2022’de imzaladığı gaz ticareti anlaşması, İsrail'in uluslararası yasalara aykırı olarak Filistin'deki deniz ablukasına dair kanıtları görmezden geliyor. Rapora göre bu durum AB’nin, İsrail'in eylemlerinden doğrudan yararlandığını ve hatta bu eylemleri meşrulaştırdığını ortaya koyuyor.

Raporda ayrıca Güney Akdeniz Gaz Hattı adıyla bilinen ve İsrail, Aşkelon’dan Mısır, El Ariş’e kadar uzanan gaz hattının Gazze denizlerine taştığı paylaşıldı. Hat, Birleşik Milletler Deniz Hukuku’na göre Filistin’in egemenlik hakkına sahip olduğu deniz alanlarını işgal ediyor.

Uluslararası yasalara göre Filistin’in gaz hattından geçiş ücreti alması gerekirken bu ücreti aldığına dair bir kanıt yok. Oysa 2023 yılında Ukrayna, Rusya’nın işgali sebebiyle 800 milyon dolar geçiş ücreti aldı.

Yıllardır Filistin denizleri üzerinde de egemenlik iddia eden İsrail ise zaten halkın balıkçılık faaliyetlerini engellemiş ve gıda kıtlığına yol açmış durumda.

Bölgenin deniz alanları ve hakları konusunda resmi açıklamada bulunan Filistin’e İsrail itiraz ediyor. İsrail, Filistin’in deniz haklarına sahip olması için egemen bir bölge olması gerektiğini söylerken Filistin zaten BM ve Avrupa Parlamentosu tarafından “egemen ulus” olarak tanınıyor.

Uluslararası su güvenliği ile birlikte Filistin’in egemenlik hakkını da ihlal eden İsrail’in deniz ablukası ayrıca Cenevre Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku ve benzeri anlaşmalara da aykırı.

İsrail’le imzalanan işbirliği nedeniyle AB’nin de “İsrail’in işbirlikçisi” olarak değerlendirildiği rapora göre Avrupa şirketi Snam, gaz hattının %25’ine sahip. Şirketten yapılan açıklamada ise “Gaz hattı 2021 yılında farklı koşullar altında edinildi. Şu an bahsedilen bölgede herhangi bir enerji üretimi veya satışı gerçekleştirmiyoruz” deniliyor.

Global Witness’a göre “ AB ve dışındaki şirketler, sistematik insan hakları ihlalleri yoluyla sürdürülen boru hattından kâr sağlıyor.”