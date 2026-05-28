Avrupa’nın yüz akı yargı kıskacında

ABD’nin savaş politikalarından İsrail’in katliamlarına kadar uluslararası meselelerdeki duruşuyla “Avrupa’nın yüz akı” olan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in partisi, yolsuzluk suçlamalarının hedefinde.

Solcu liderlere yönelik Latin Amerika’dan Avrupa’ya uzanan “lawfare” (yargı eliyle baskı altına alma) girişimlerinin son hedefi Sánchez, emperyalistler ve yerli işbirlikçilerinin kuşatması altında.

PARTİ BİNASINA BASKIN

İspanya’da yolsuzlukla mücadele polisi, Başbakan Pedro Sánchez’in Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Madrid’deki genel merkezine baskın düzenledi. Sivil Muhafız Teşkilatı’nın Merkezi Operasyon Birimi (UCO) ekipleri, partinin yasadışı finansmanına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah parti binasında arama yaptı. Operasyonun merkezinde PSOE’nin eski “iş bağlayıcısı” olarak nitelendirilen Leire Díez bulunuyor. Savcılara göre Díez, PSOE içindeki siyasi bağlantılarını kullanarak devlet kurumları, kamu şirketleri ve bazı soruşturma süreçleri üzerinde etkide bulunmaya çalıştı.

PSOE ise olayın “polis baskını olmadığını” açıklarken Ulusal Mahkeme’nin gizli bir soruşturma kapsamında bazı belgeleri istediği, partinin de bunları teslim ettiğini kaydetti.

ESKİ LİDERE SORUŞTURMA

Baskın, eski PSOE’li Başbakan José Luis Rodríguez Zapatero hakkında “Plus Ultra” havayolu şirketinin 2021’deki kurtarma operasyonuyla bağlantılı olarak “kara para aklama” ve “nüfuz ticareti” ile başka suçlamalarla soruşturma başlatılmasından kısa süre sonra geldi. Sánchez’in yakın müttefiklerinden Zapatero da geçen hafta sorguya çağrılırken ofislerinde arama yapılmıştı.

Plus Ultra havayolu şirketine Kovid-19 salgını sonrasında Devlet Endüstriyel Holding Şirketi (SEPI) tarafından verilen 53 milyon avroluk kurtarma desteğinin kara para aklama amacıyla kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

TRUMPİZMİN HEDEFİNDE

Şirketin ortaklık yapısında ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle ülkeden kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya yakın iş insanlarının bulunduğu iddiası ve Çin bağlantıları, soruşturmaya uluslararası bir boyut katıyor.

Donald Trump’ın temsil ettiği popülist sağ dalganın Avrupa’daki yansıması olan Vox partisi ve ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), aşırı sağa karşı duruşuyla da küresel bir figür haline geldi.

Venezuela’da ABD’nin parmağı bulunan darbe girişimlerine mesafeli durması ve Latin Amerika’daki sol iktidarlarla diyalog kanallarını açık tutan Sánchez, Avrupa’da NATO harcamalarını artırmak yerine sosyal politikalara yönelerek anti emperyalist çizgisiyle dikkat çekti. Sánchez’in ABD’nin savaş politikaları ile İsrail’in soykırımlarına karşı duruşunun yanı sıra köklü ilişkilerinin bulunduğu Latin Amerika’daki müdahaleciliğe karşı duruşu, İspanya başbakanını okyanusun iki tarafında da Washington ve müttefiklerinin hedefi haline getirdi.

ÇOKLU YOLSUZLUK DAVALARI

Sánchez’in azınlık hükümeti, son dönemdeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle siyasi baskı altında. Başbakan’ın kardeşi David Sánchez de PSOE’nin yönettiği Badajoz belediyesinde kendisi için özel kadro oluşturulduğu iddiasıyla hâkim karşısına çıkacak.

Öte yandan Başbakan Sánchez’in eşi Begoña Gómez hakkında da ayrı bir soruşturma yürütülüyor. Gómez hakkında başbakanın eşi olmasını menfaate çevirme ve devlet kaynaklarını kişisel işleri için kullanma gibi suçlamalar bulunuyor. Gómez’e ilişkin soruşturma ise aşırı sağcı “Manos Limpias” (Temiz Eller) isimli bir derneğin suç duyurusu üzerine başlamıştı. Pedro Sánchez ise bütün bu soruşturmaların arkasında “sağcı medya, muhalefet ve siyasallaşmış yargının yürüttüğü bir taciz kampanyası” olduğunu savunmuştu.

SAĞCILARA GÜN DOĞDU

Ana muhalefetteki muhafazakâr Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox’un yanı sıra 2023’te sol azınlık koalisyon hükümetinin kurulmasına destek veren bölgesel partilerin de Sánchez’e yönelik baskısı artıyor.

Ekonomik ve sosyal sorunların yanı sıra yolsuzluk iddiasıyla sol hükümeti sıkıştıran aşırı sağcı Vox ve PP, sol hükümetin istifası için bastırıyor. İspanyol sağı, yolsuzluk iddialarının yanı sıra kitlesel turizm kaynaklı konut krizine yönelik tepki ve 500 bin göçmene yasal statü veren iktidarın göç politikaları gibi konuları hükümete karşı silaha çevirmeye çalışıyor.

İki parti, geçen hafta 150'den fazla aşırı sağ ve sağ görüşlü derneğin organize ettiği Madrid’deki gösteriye destek vermişti. Vox partisinin lideri Santiago Abascal, gösteride “İspanya, vatandaşları yoksullaştıran ve göçmen istilasını teşvik eden yozlaşmış bir mafya tarafından rehin alınmış durumda” demişti.

Sánchez, büyük yolsuzluk skandalıyla sarsılan muhafazakâr PP'ye karşı 2018 yılında yapılan güven oylamasının ardından düzenlenen seçimler ile iktidara gelmişti.

Sol hükümetin kurulmasına destek veren Bask Milliyetçi Partisi lideri Aitor Esteban da Sánchez’in yılsonundan önce erken seçim çağrısı yapması gerektiğini söyledi. Esteban, hükümetin “istikrarlı çoğunluk, bütçe ve siyasi yönelim olmadan” 2026 sonrasına taşınmasının zor olduğunu savundu.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu’ndan Gabriel Rufián ise partisinin kırmızıçizgisinin, yasa dışı parti finansmanına ilişkin yaygın yolsuzluk kanıtı olacağını söyledi. Rufián, benzer bir durumun PSOE için ortaya çıkması halinde seçim çağrısı yapılmasının “mantıklı” olacağını belirtti.