Avrupa’ya ayar verdi: Arka bahçeme karışamazsın

Dış Haberler

Amerikan ordusunun Venezuela kıyılarındaki askeri yığınağı artarken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, G7 toplantısı sonrası Washington'ın Karayipler'deki saldırılarını savunarak “Avrupalılar bize ulusal güvenliğimizi nasıl koruyacağımızı dikte edemez” dedi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, önceki gün Kanada’da toplandı. İki gün süren zirvenin ardından yapılan ortak bildiride G7 ülkeleri “deniz limanlarını ve rotalarını yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karşı korumak için ortaklığı güçlendirme” konusundaki ortak taahhütlerini yeniden teyit etti. Ancak bildiride Latin Amerika açıklarındaki ABD'nin askeri harekâtından özel olarak bahsedilmedi.

ÇİN’DEN ‘ENDİŞELİLER’

Bildiride ayrıca “Çin'in askeri yapılanması ve nükleer kapasitesinin hızla artırmasından endişe duyduğunu” kaydeden G7 ülkeleri, Hint-Pasifik bölgesinde “statükoyu güç veya baskı yoluyla değiştirme çabalarına karşı olduklarını” savundu. Açıklamada Pekin yönetimine “şeffaflığı artırma” çağrısından bulunuldu.

ABD’nin Karayipler ve Pasifik’teki saldırılarına karşı son dönemde Avrupa’dan itirazlar gelirken Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, saldırıların “uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Fransa’nın bölgedeki toprakları için endişe verici olduğunu” söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio zirve sonrası yaptığı açıklamada bölgedeki operasyonlarda “uyuşturucuların Venezuela üzerinden Avrupa’ya sevk edildiğini, bu nedenle ABD’nin ‘narko teröristleri’ ortadan kaldırdığı için teşekkür edilmesi gerektiğini” söyledi. Rubio “AB’nin uluslararası hukukun ne olduğunu belirleme yetkisi olmadığını” kaydederken İngiltere’nin istihbarat paylaşımını durdurduğu yönündeki haberleri de yalanladı.