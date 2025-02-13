Avukat Betül Kozağaçlı hakkında tahliye kararı

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat’ta düzenlenen saldırıya ilişkin açılan ve 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticilerinden avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı’nın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Adliyesi 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanık Betül Kozağaçlı’nın tutukluluk halinin devamını talep etti. Savunma yapan sanık Kozağaçlı ise “Mahkemeden tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ tedbiri uygulayarak Kozağaçlı’nın tahliyesine karar verdi. Kozağaçlı hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.