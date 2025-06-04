Avukat Burak Bekiroğlu tahliye edildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi Yahya Tunç'un ByLock kullandığına ilişkin paylaşımlar sonrasında gözaltına alınarak tutuklanan avukat Burak Bekiroğlu, tahliye edildi.
Avukat Burak Bekiroğlu, tahliye edildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi Yahya Tunç'un ByLock kullandığını hatırlatan paylaşımları üzerine gözaltına alınan Bekiroğlu savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sözcü gazetesinin haberine göre Bekiroğlu tahliye edildi.
Gazeteci Barış Terkoğlu, Bekiroğlu'nun tutuklanmasında iktidar içi çatışmaların etkili olduğunu yazmıştı.