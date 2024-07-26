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Avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kayseri'de, Avukat Kazım Selim Somtaş (40), ofisinde, tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Güncel
  • 26.07.2024 00:19
  • Giriş: 26.07.2024 00:19
  • Güncelleme: 26.07.2024 00:23
Kaynak: DHA
Avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu
DHA

Kayseri'de bir avukat ofisinde, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Binadaki avukatlık bürosundan silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, avukat Kazım Selim Somtaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Somtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Somtaş'ın cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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