Avukat Çiçek’e destek

Haber Merkezi

İstanbul Barosu, hakkında ev hapsi kararı verilen avukat İrem Çiçek hakkında açıklama yaptı.

“Meslektaşımız avukat İrem Çiçek hakkında verilen ev hapsi kararı derhal kaldırılmalıdır, meslektaşımız yalnız değildir” başlığı altında yapılan açıklamada, “Meslektaşımızın, müdahil avukat olarak bulunduğu bir dosya hakkında verdiği bilgi ve yaşadığı süreçle ilgili paylaşımları ifade özgürlüğü ve mesleki faaliyetleri kapsamında koruma altındadır. Buna rağmen meslektaşımıza uygulanan gözaltı ve mesleki faaliyetlerini ve özgürlüğünü kısıtlayıcı şekilde ev hapsi ile cezalandırılmasının ne hukuken ne de vicdanen kabulü mümkün değildir” denildi.

Yenidoğan çetesi’’ soruşturmasını yürüten savcının "dosyadan el çektirildiği" iddiasını haberleştiren gazetecilere yönelik soruşturma kapsamında avukat Çiçek hakkında ev hapsi kararı verilmişti.