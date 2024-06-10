Avukat Deniz Demirdöğen’e bir ceza da İstanbul Barosu’ndan!

İstanbul Barosu Disiplin Kurulu, 2016 yılında “Laik Eğitim” bildirisi dağıtırken darp edilerek gözaltına alınan ve ardından "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hapis cezasına çarptırılan Avukat Deniz Demirdöğen’e, “avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyici davranışta bulunduğu” iddiasıyla “uyarma” cezası verdi. Demirdöğen, “Ben avukatlık mesleğinin onur ve saygınlığına sahip çıktım ama İstanbul Barosu Disiplin Kurulu kararı ile ifade özgürlüğüne ve avukatlık mesleğine sahip çıkamadı” dedi.

İstanbul Barosu, “Laik Eğitim” bildirisi dağıtırken darp edilerek gözaltına alınan ve ardından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan hapis cezasına çarptırılan SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen’e “uyarma” cezası verdi.

Deniz Demirdöğen, Eylül 2016’da İstanbul Kadıköy’de Haziran Hareketi’nin düzenleyeceği “Laiklik Mitingi” için bildiri dağıtırken 14 kişiyle birlikte darp edilerek gözaltına alınmıştı.

O dönem ÖDP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten ve 2 gün gözaltında tutulan Demirdöğen, daha sonra hakkında açılan “cumhurbaşkanına hareket” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, “HAGB” olarak bilinen “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” prosedürünü uygulamıştı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI DA AÇILDI

Avukat Deniz Demirdöğen’e, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in şikayeti üzerine bir de İstanbul Barosu tarafından disiplin soruşturması açıldı.

İstanbul Barosu Disiplin Kurulu tarafından yürütülen soruşturmada bugün karar çıktı.

Kurul, Demirdöğen’e, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları 4. Maddesi’ndeki “Avukat mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özen göstermekle yükümlüdür” ibaresini gerekçe göstererek “uyarma” cezası verdi.

Kararda cezanın, Demirdöğen’in söylediklerinin anlaşılmamasına rağmen verildiği aktarıldı.

“BEN MESLEĞİN ONURUNA SAHİP ÇIKTIM”

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Demirdöğen, İstanbul Barosu’nu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“2016 yılında Laik Eğitim bildirisi dağıtırken darp edilerek gözaltına alındığımız dosyada hakkımda Cumhurbaşkanı’na Hakaret suçundan ceza verilmişti. Şimdi de aynı suçlamadan İstanbul Barosu Disiplin Kurulu ceza verdi. İfade özgürlüğünü, örgütlenme özgürlüğünü, eylem ve gösteri yürüyüşü hakkını savunurken darp edildim, gözaltına alındım ve mahkum edildim. Ben avukatlık mesleğinin onur ve saygınlığına sahip çıktım. İstanbul Barosu ise Disiplin Kurulu kararı ile ifade özgürlüğüne ve avukatlık mesleğine sahip çıkamadı.”