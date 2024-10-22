Avukat Dilek Ekmekçi tahliye edildi

Avukat Dilek Ekmekçi, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

Avukat Dilek Ekmekçi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlarından gözaltına alınıp 1 Eylül'de tutuklanmıştı. Ekmekçi hakkında yine sosyal medya paylaşımları nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılarak tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

"Kamu görevlisine hakaret" suçundan tahliye edilen Ekmekçi'nin Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan yargılandığı davaya bugün devam edildi. Duruşmaya Ekmekçi, Bakırköy Kadın Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken avukatları salonda hazır bulundu. Çok sayıda avukat duruşmayı takip etti. 10.40’ta başlaması gereken duruşma gecikmeli olarak 12.30’da başladı.

"BU BENİM SESİMİ KISMA GİRİŞİMİNİN MAHKEMEYE YANSIMASI"

Tutuklu sanık Dilek Ekmekçi, SEGBİS sisteminin çalışmamasına ve mahkemeye getirilmemesine tepki göstererek, "Duruşma salonunda hazır bulunmak istiyorum. Bu benim sesimi kısma girişiminin mahkemeye yansıması. Benim söyleyeceklerim paralel yapıya ilişkindir. Huzurda savunma yapmak istiyorum. Özgürlüğüm 7 haftadır kumpasla zaptedilmiş durumda. Ben yine savunma yaparım ama en azından SEGBİS sisteminin düzeltilmesi için 1 saat ara verin başka bir salon ayarlayın. Haksız tutuklamaya son verilmesini istiyorum" dedi ve savunma yapmadı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ekmekçi'nin tahliyesine karar verdi.