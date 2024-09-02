Avukat Dilek Ekmekçi tutuklandı: X hesabı erişime kapatıldı

MHP ve Ülkü Ocakları'nda yöneticilik yapan isimler hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan ceza hukukçusu avukat Dilek Ekmekçi tutuklandı.

Ekmekçi'nin avukatı Turgay Bilge, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "5 dakika yargılama. Tutuklama kararı verildi" ifadelerine yer verildi.

5 dakika yargılama.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ. https://t.co/w7KEgYiy1P — M. Turgay BiLGE (@TurgayBilge) September 1, 2024

Tutuklama kararının ardından Dilek Ekmekçi'nin X (eski adıyla Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.

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Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları'ndan bazı isimler hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu.