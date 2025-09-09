Avukat Erken’e soruşturma

Sakarya Arifiye’de otizm merkezinde bakımsız ve kötü şartlar yüzünden hastalandığı iddia edilen 35 yaşındaki otizmli Abdülkerim Musti’nin hayatını kaybetmesinin ardından kurum önünde açıklama yapan İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Sedef Erken’e soruşturma açıldı.

Erken, savcılıktan bir tebligat aldığını, kurum tarafından suç duyurusunda bulunulduğu ve ifade vermesinin beklendiğini söyleyerek "Basın açıklamasını organize eden kişi olduğum için devlet kurumlarını alenen aşağılama, basın yoluyla hakaret, hakaret, gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma, yalan bilginin alenen yayılması, görevi yaptırmamak için direnme, iftira, görevi yapmamak için direnme suçları isnat edilmiş. Bir otizmli çocuğun annesine bunu yapmaya utanmadınız mı demeyeceğim, sizde utanma olsa orada bir çocuk öldüğünde istifa ederdiniz, sizin gibilerden her şey beklenir" diye tepki gösterdi.

Sedef Erken

35 yaşındaki otizmli Abdülkerim Musti’nin yaşamını yitirmesi tepkilere yol açmıştı. BirGün'ün de gündeme getirdiği olay sonrası 13 Mayıs'ta kurum önünde bir araya gelerek yaşananları protesto eden otizm dernekleri ve aileler, engelli bireylerin yaşam hakkını koruyacak politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini istemişti.