Avukat Ersöz duyurdu: Ahmet Özer'e tahliye kararı

Tutuklu Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi. Gelişmeyi Avukat Hüseyin Ersöz duyurdu. Özer'in ilerleyen saatlerde serbest bırakılması bekleniyor.

Ersöz, "İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tensip kararıyla, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verdi. Ahmet Özer ilerleyen saatlerde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan serbest bırakılacak" dedi.

Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptını hazırlandı. Zaptta "Sanıklar Ahmet ÖZER, Kaan ŞENGÜL, Mustafa MUTLU, Mustafa SEYMEN, Ümit GÖZÜTOK ve Yaşar ÖZKAN'ıntutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususları dikkate alınarak başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse AYRI AYRI SERBEST BIRAKILMALARINA" denildi.

TUTUKLAMA TEDBİRİ ÖLÇÜLÜ DEĞİL

Avukat Ersöz, daha sonra bir açıklama daha yaptı ve tahliye müzekkeresinin cezaevine gönderildiğini kaydetti. Ersöz müzekkereyi de paylaştı ve "Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında 'mevcut delil durumu' ve 'tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı' gerekçeleriyle tahliye kararı verildi" dedi.

Özer hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

"Aziz İhsan Suç Örgütü" dosyası kapsamında 20 Ekim’de iddianame düzenlenmişti.