Avukat Ersöz duyurdu: İBB davasında yeni gelişme

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’ü aşkın kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Davada tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatlarından Hüseyin Ersöz mahkemeye yaptıkları başvuruya ilişkin bilgileri paylaştı.

İBB davasında tutukluluk incelemesi yapan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Avukatların İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz da reddedildi.

"TEBLİGATLA ÖĞRENDİK"

Avukat Ersöz konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Geçtiğimiz haftalarda davaya bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutukluluk incelemesi yapmış ve tüm tutukluların “tutukluluk hallerinin devamına” karar vermişti. Bu karara itirazımızı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin reddettiğini az önce gelen tebligatla öğrendik.

105 tutuklu için Mahkemenin genel gerekçesi “üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti mevcut delillerin durumu, sanıkların henüz savunmalarının alınmamış olması nedeniyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluğun devamı kararının dosya kapsamı ile mütenasip, hukuka kanuna uygun olduğu anlaşılmakla yerinde görülmeyen itirazların ayrı ayrı REDDİNE” cümlesinden ibaret. Hiçbir hukukçunun genel ve kalıp gerekçelerle verilen bu kararı içine sindirebileceğini düşünmüyorum. Cezaevindeki insanlar sayılardan ibaret görülemez. Bu karar karşısında herkesin bir vicdan muhasebesine girmesi gerekiyor.”