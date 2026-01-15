Avukat Ersöz, "hukuk garabeti" diye duyurdu: Resul Emrah Şahan'ın böyle bir avukatı yok

Avukat Hüseyin Ersöz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in tutukluluk halinin devamına ilişkin kararda, iki ismi temsil etmeyen isimlerin yazıldığını açıkladı ve durumu "hukuk garabeti" olarak nitelendirdi.

Ersöz, "Kamuoyunun gözüönünde cereyan eden bir soruşturmada sergilenen bu pervasızlık, kimbilir vatandaşların dosyalarında nasıl bir trajediye sebep oluyor" dedi.

Ersöz'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın "Utku" isminde bir avukatı yok! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in "Tansu" isminde bir müdafi bulunmuyor! Ancak tutukluluk hallerinin devamı kararlarında bu isimdeki avukatların beyanları var. Bu durum bir hukuk garabetidir!

14 Ocak tarihinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutukluluk incelemesi yapıldı. Kendisi, Cezaevi Müdürlüğü'ne verdiği dilekçeyle "bu incelemeye katılmak istemediğini, yerine müdafilerinin duruşmaya katılacağını" belirtti. Bu aşamaya kadarki herşey önceki tutukluluk incelemeleriyle aynıydı. Ancak aradaki fark, önceki incelemelerde "dosyadaki müdafiler yani bizler telefonla aranıp, adliyeye çağrılırken", bu kez İstanbul Barosu'na yazı yazılıp "CMK Servisinden" avukat görevlendirmesi yapılması talep edildi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen tutukluluk incelemesine İstanbul Barosu'nun görevlendirmesiyle katılan meslektaşımız, "dosyaya dair hiçbirşey bilmeden", "belki de temsil ettiği kişinin kim olduğunu dair fikir sahibi olmadan" şu cümleleri sarf etti:

"Tutukluluk halinin devamı yönündeki karara itiraz ediyoruz"

Henüz daha Sulh Ceza Hakimliği bir karar vermemişken, "tutukluluk halinin devamı kararına itiraz etmek"! Bu beyan belki de hatalı şekilde tutanağa geçirildi, bunu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından yapılan bu incelemeler "bir prosedürün tamamlanmasından" başka amaca hizmet etmiyor. Avukat, şekilsel bir gereklilikten öte anlam taşımıyor. Bulunsun yeter, "çok konuşmasın, kararı verip, dosyayı Savcılığa iade edelim" gözüyle bakılıyor.

Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından yapılan incelemeler "etkili bir hukuk yolu değil" aksine kapalı devre bir sistemde Hukuk Güvenliği ve Özgürlük Hakkı'nı tehdit eden bir uygulamalar silsilesinin tezahüründen ibaret!

Kamuoyunun gözü önünde cereyan eden bir soruşturmada sergilenen bu pervasızlık, kimbilir vatandaşların dosyalarında nasıl bir trajediye sebep oluyor.

#HukukGüvenliği #ÖzgürlükHakkı #SavunmaHakkı"

Ersöz söz konusu belgeleri de paylaştı: