Avukat Ersöz: İBB Davası İddianamesinin yarın Mahkemeye sunulması bekleniyor

Avukat Hüseyin Ersöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada iddianamenin yarın mahkemeye sunulmasının beklendiğini bildirdi.

Ersöz, söz konusu bilgiyi Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Aykut Erdoğdu ile hakim arasında geçen diyaloğa dayandırdı.

X hesabından açıklama yapan Avukat Ersöz, şunları kaydetti:

"İBB Davası İddianamesinin yarın Mahkemeye sunulması bekleniyor.

Bugün Sulh Ceza Hakimliği’nde tutukluluk incelemesine çıkan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a Hakim tarafından “iddianamenin tamamlandığı, yarın Mahkemeye sunulacağı” bilgisi verilmiş. Benzer bir diyalog, Aykut Erdoğdu ile de yaşanmış.

Geçtiğimiz hafta katıldığımız bir ifade alma işlemi sırasında soruşturma savcısı tarafından da bizlere benzer bir bilgi verilmişti.

Ekim ayının başından bu yana her Cuma davanın açılacağı söylentisi gündeme gelse de bu bilginin ilk kez bir Sulh Ceza Hakimi tarafından dosyanın şüphelilerine verildiğine şahit oluyoruz.

İddianamenin sunulması öncesinde yapılan tutukluluk incelemeleri, uygulamada Ağır Ceza Mahkemesine iddianamenin kabulü ve tensip zaptını hazırlaması için süre kazandırmak amacını taşıyor."