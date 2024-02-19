Avukat Feyza Altun’a ‘şeriata hakaret’ soruşturması

Şeriata yönelik ifadeleri gerekçe gösterilerek avukat Feyza Altun hakkında soruşturma açıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek, TCK’nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Altun, geçtiğimiz gün X hesabından Farsça bir şiir yayınladı. Bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un Farsça yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yaptı. Yoruma yanıt veren Altun, "Şeriate s..kayım" diyerek karşılık verdi. Altun, sosyal medyadaki tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Kendisine yapılan bazı yorumlara küfürlü yanıtlar da veren Feyza Altun "Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak" dedi.

Altun’a açılan soruşturmanın dayandırıldığı maddeyse şöyle diyor: “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”