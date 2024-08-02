Avukat Hakları Grubu'ndan BTK'ye Instagram davası

Avukat Hakları Grubu, BTK'nin, Instagram'a erişimin engellenmesi kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Avukat Hakları Grubu, Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) dava açtı.

Avukat Hakları Grubu'nun, Ankara İdare Mahkemesi'nde BTK'ya açtığı davanın dilekçesinde, Anayasa başta olmak üzere ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin ulusal ve ulaslararası mevzuattaki düzenlemelere yer verildi.

Dilekçede, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) basın özgürlüğüne ilişkin kararlarına işaret edildi.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTENDİ

Dilekçede, "Sadece toplumun ve devletin olumlu, doğru ya da zararsız gördüğü 'haber' ve 'düşüncelerin' değil, devletin veya halkın bir bölümünün olumsuz ya da yanlış bulduğu, onları rahatsız eden haber ve düşüncelerin de serbestçe ifade edilebilmesi ve bireylerin bu ifadeler nedeniyle herhangi bir yaptırıma tabi tutulmayacağından emin olmaları gerekir" ifadesine yer verildi.

Dava dilekçesinde, "BTK tarafından Instagram üyeliği olan birtakım yayıncıların TCK'da sayılan katalog suçları işlediği gerekçesiyle platformun tamamen erişilemez hale gelmesinin, Anayasa ile teminat altına alınmış çok sayıda temel hakkı da bertaraf etmesi bakımından hukuka uyarlık arz etmediği" gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve iptali istendi.