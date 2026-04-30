Avukat Hatice Kocaefe cinayeti protestosuna engel: Avukatlar oturma eylemine başladı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Hatice Kocaefe, ablasına ait soğuk hava deposunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın faili olduğu belirtilen ve hakkında 5 milyon TL’lik icra takibi başlatıldığı öğrenilen H.Ç. aranırken, soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Cinayetin ardından İstanbul Barosu’na bağlı avukatlar önce Bursa’da bir araya geldi. Meslektaşlarının ailesini ziyaret eden avukatlar, daha sonra İstanbul’a dönerek İstanbul Barosu binası önünde protesto düzenledi. Burada yapılan açıklamalarda, avukatlara yönelik artan şiddete dikkat çekilerek sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması istendi.

“BU SALDIRI SAVUNMA HAKKINA YÖNELİK”

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, “Avukata sokulan kurşun yargıya sıkılan kurşundur” diyerek, saldırının yalnızca bir kişiye değil, savunma hakkına yöneldiğini vurguladı. Kaboğlu, faillerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, pazartesi günü tüm baro başkanlarının katılımıyla olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu. Avukatların can güvenliğinin toplumun genel güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Kaboğlu, yetkilileri şiddet dilinden uzak durmaya ve hukuka uygun davranmaya çağırdı.

“MÜNFERİT DEĞİL”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da cinayetin “münferit” olmadığını belirterek, olayın arkasında giderek derinleşen bir şiddet iklimi bulunduğunu söyledi. Sağkan, avukatlık mesleğinin sistematik biçimde itibarsızlaştırıldığını savunarak, bunun şiddeti beslediğini ifade etti. Sorunun çözümü için daha önce Meclis ve Adalet Bakanlığı’na çeşitli öneriler sunduklarını hatırlatan Sağkan, “Artık bir meslektaşımızı daha toprağa vermek istemiyoruz” dedi.

YÜRÜYÜŞE İZİN VERİLMEDİ

Basın açıklamasının ardından anma için yürümek isteyen avukatlara ise polis izin vermedi. Avukatlar hep bir ağızdan “Savunma susmadı, susmayacak” , “Avukata değil katillere barikat” sloganları atıldı. Ardından oturma eylemi başladı.