Avukat Hüseyin Ersöz duyurdu: İBB tutuklusu İpek Elif Atayman'a 5 gündür ranza ve yatak verilmiyor

Avukat Hüseyin Ersöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan İpek Elif Atayman'a 5 gündür ranza ve yatak verilmediğini duyurdu. Ersöz, "İpek Elif Atayman’a 5 gündür ranza/yatak verilmemesi Kötü Muamele Yasağı’nın açık ihlalidir" dedi.

Ersöz, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin tüm insani ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasının esas olduğunu, insan haklarına uygun hareket edilmesinin de kamu personelinin asli görevi olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili gelişmeleri X hesabından aktaran Ersöz'ün açıklaması şöyle:

"İBB Soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İpek Elif Atayman geçen hafta Afyon 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.

İlk gün ranza/yatak verilmediğini duymuştık fakat bu durumun 5 gündür devam ettiği bilgisi kamuoyuna yansımamıştı.

Cezaevinde özgürlüğü kısıtlanan kişinin tüm insani ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması esastır. İnsan Haklarına uygun hareket edilmesi, kamu personelinin asli görevidir.

İpek Elif Atayman’a 5 gündür ranza/yatak verilmemesi Kötü Muamele Yasağı’nın açık ihlalidir."

İBB Soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İpek Elif Atayman geçen hafta Afyon 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.



İlk gün ranza/yatak verilmediğini duymuştık fakat bu durumun 5 gündür devam ettiği bilgisi kamuoyuna yansımamıştı.



Cezaevinde özgürlüğü… https://t.co/ZHPDbPF75p — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) June 9, 2025

Şişli Belediyesi KENTHAŞ Genel Müdürü Yardımcısı İpek Elif Atayman, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında yer alıyordu.