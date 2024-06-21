Avukat iddiası: Timur Cihantimur cezaevinde intihara kalkıştı

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kaza nedeniyle ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin cezaevinde intihara teşebbüs ettiğini öne sürdü.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olduktan sonra annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan ve orada tutuklanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Connecticut eyaletindeki çocuk ıslahevinde tutulan Cihantimur için evde gözetim altında tutulmasını, bu olmazsa Massachussets'te daha uygun bir yere nakledilmesini talepleri reddedildi.

BULUNDUĞU HÜCREDE ŞİDDET GÖRDÜ İDDİASI

Medyaradar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre; Timur Cihantimur'u babasının tuttuğu iki avukat savundu. Avukatlar savunmalarında, cezaevi koşullarının çok ağır olduğunu, Cihantimur'un kaldığı hücrede çok ağır suçluların bulunduğunu dolayısıyla fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirttiler. Avukatların iddiasına göre Timur Cihantimur cezaevinde intihara teşebbüs etti, bu olaydan sonra cezaevi yönetimi kendisini diğer mahkumlardan izole ederek tek kişilik bir koğuşa aldı. Cihantimur'un kendisine yeniden zarar vermesini engellemek için de çıplak arama yapıldı.

Timur Cihantimur'un avukatları müvekkillerinin düzenli olarak kullanması gereken ilaç olduğunu belirttiler. Hakim bu ilacın reçeteli olup olmadığını sorunca avukatlar bunu daha sonra özel olarak ileteceklerini ifade etti.

Duruşmada Türkiye adına hazır bulunan iade avukatı ise Timur Cihantimur'un planlı bir şekilde annesi ve babası tarafından yurt dışına kaçırıldığını, babasının son anda arabasının bozulduğunu bahane ederek havalimanına gitmediğini söyledi. İade avukatı; "Ambulansa olay yerindeki telefonların alınması yüzünden geç haber verilmiştir. Dolayısıyla yaralının ölümüne sebebiyet vermişlerdir" dedi.

“KAÇMAK İÇİN HER TÜRLÜ İMKANLARI VAR”

Timur Cihantimur'un avukatları, “Size yalvarıyoruz. Bu çocuğu serbest bırakın. Babasının burada iki tane evi var. Buna burada bakacak birileri de var. Lütfen serbest bırakın” ifadesini kullanınca mahkeme başkanı savcıya, “Buna inanıyor musunuz?’ dedi. Savcı ise, “Buna kesinlikle inanmıyoruz. Bunlar çocuğu iki saatte ülkeden kaçırdılar. Genç bir adamın ölümüne sebep oldular. Ayrıca Kanada ve Meksika’ya da kaçış planları vardı. Her türlü imkanları var. Bu söylenenler bize samimi gelmiyor” şeklinde konuştu.

Bu konuşmaların ardından Timur Cihantimur'un avukatı söz alarak müvekkilinin kefaletle ya da ev hapsi uygulamasıyla serbest bırakılmasını talep etti. Talebi kabul etmeyen hakim duruşmayı erteledi.