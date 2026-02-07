Avukat Naim Eminoğlu tahliye edildi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, tutuklu üyeleri avukat Naim Eminoğlu’nun tahliye edildiğini duyurdu.

ÇHD İstanbul Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Şube yöneticimiz Av. Naim Eminoğlu, bugün yapılan tutukluluk incelemesi sonrası tahliye edildi. Mesleğimizi hedef alan saldırılara karşı tüm meslektaşlarımız özgür olana dek mücadeleye devam edeceğiz!" ifadeleri yer aldı.

— ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul_) February 6, 2026

NE OLMUŞTU?

Avukat Naim Eminoğlu, geçtiğimiz sene Aralık ayında düzenlenen bir basın toplantısında, o dönem henüz kabul edilmemiş 11. Yargı Paketinin 6 Şubat depremi davalarında sorumlu olarak yargılananları kapsamaması gerektiği yönünde görüş bildirmiş, "Asrın felaketi diyorlar, asrın katliamı bu'' demişti.

Eminoğlu, bu açıklamasından birkaç gün sonra bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 11 Aralık akşamı "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü"ne üye olma suçlamasıyla tutuklanmıştı.