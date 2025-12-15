Avukat o anları anlattı: Sabah yazarının Enver Aysever-Ekrem İmamoğlu iddiası yalan çıktı

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin yazarı Mahmur Övür'ün, gazeteci Enver Aysever'in Silivri'de CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile el sıkışmadığı iddiası yalan çıktı.

Sabah yazarı Mahmut Övür, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Enver Aysever'in, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile gerilim yaşadığını öne sürdü.

Övür, Enver Aysever'in elini sıkmak isteyen Ekrem İmamoğlu'nu reddettiğini iddia etti. Mahmut Övür şunları söyledi:

"Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam..."

İmamoğlu: Ne biçim konuşuyorsun lan

Aysever: O biçim konuşuyorum lan...

İDDİA YALAN ÇIKTI

Aysever ve İmamoğlu karşılaşmasının tanığı avukat Yiğit Akalın, Övür'ün iddialarını yalanladı.

Halk TV'ye konuşan Akalın, "Yalan. Dün ben görüşürken Aysever ta baştaydı. Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Geçmiş olsun' diye bağırdı. O da ayağa kalkıp kapısını açıp sesin ulaşması için, "Sağ olun başkanım sizlere de" dedi" ifadelerini kullandı.