Avukat Recep Seyhan'ın ismi yeniden İBB Davası gündeminde: CHP'li Emir'den dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası'nın 4'üncü celsesinde avukat Recep Seyhan'ın ismi bir kez daha gündeme geldi.

Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya, avukat Recep Seyhan’ın, tutuklu İBB Spor Başkanı Fatih Keleş’i cezaevinde ziyaret ederek “Adın Aziz İhsan Aktaş’ı öldürmeye azmettirme dosyasında geçiyor” dediğini ve kendisini itirafçı olmaya zorladığını ifade etmişti.

Aynı avukatın, Özgür Karabat’ın tutuklu şoförü Sırrı Küçük’ü de ziyaret ettiği, dün mahkemede Küçük’ün avukatının yaptığı savunmayla ortaya çıkmıştı.

Avukat Kaya, bugün duruşma başlamadan önce söz alarak, “Recep Seyhan hakkında biz daha önce suç duyurusunda bulunduk ancak ismi bir kez daha farklı bir sanıkla gündeme geldi. Mahkemenizin ihbarda bulunmasını talep ediyoruz” dedi.

CHP'Lİ EMİR'DEN AÇIKLAMALAR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından, avukat Recep Seyhan hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kim bu Avukat Recep Seyhan? Cezaevi cezaevi gezip, dosyalara kumpas ifadeleri sokmak için itirafçı arıyor" diyen Emir, şunları söyledi:

"Haziran 2025'te Adem Soytekin'in etkin pişmanlık ifadesinde kendi avukatı olmasına rağmen o ifadeye Recep Seyhan giriyor. Ardından Temmuz-Ağustos 2025'te Kandıra Cezaevi'ne gidip Fatih Keleş’e şantaj yapıyor: “İtirafçı ol, yoksa suikast dosyasında adın geçecek.”

Bu ziyaretten hemen sonra iktidar medyasında uydurma suikast manşetleri atılıyor! Fatih Keleş boyun eğmiyor, kumpas çöküyor ve avukatı aracılığıyla bu şantajı ifşa ediyor.

Recep Seyhan, Ağustos 2025'te Sırrı Küçük’e gidip itirafçı yapmaya çalışıyor. Küçük, bu borsa taşeronunu görüşten kovuyor!

Şimdi de yeni iftiralar için kadınları hedef alıyor! Fuhuş ve uyuşturucu iddiasıyla tutuklanan T.S.İ.'yi cezaevinde defalarca ziyaret ediyor ve iftiraları iletiyor.

Fatih Keleş'in avukatının şikayetine rağmen bu adamın ifadesi bile alınmadı! Bu adamı cezaevi cezaevi gezdirenin, ona bu dokunulmazlığı verenin kim olduğunu da biliyoruz!

Kurduğunuz diğer kumpaslardan haberimizin olmadığını mı sanıyorsunuz? Kumpaslarınızı, aktörlerinizi ve tezgâhlarınızı belgeleriyle ifşa etmeye de devam edeceğiz."