Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ev ve iş yerinde arama yapılan Epözdemir’in pasaportuna rüşvet, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlamalarıyla 4 ayrı tahdit konuldu.
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Epözdemir; rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlamasıyla evinden gözaltına alındı.
PASAPORTUNA KISITLAMA GETİRİLDİ
Epözdemir'in ev ve iş yerinde dijital materyallere el konulurken; Londra’ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi.
Ayrıca Epözdemir’in pasaportuna 4 ayrı suçtan tahdit konuldu.