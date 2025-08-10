Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Giriş / Abone Ol
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ev ve iş yerinde arama yapılan Epözdemir’in pasaportuna rüşvet, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlamalarıyla 4 ayrı tahdit konuldu.

  • 10.08.2025 08:13
  • Giriş: 10.08.2025 08:13
  • Güncelleme: 10.08.2025 08:16
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Epözdemir; rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlamasıyla evinden gözaltına alındı.

PASAPORTUNA KISITLAMA GETİRİLDİ

Epözdemir'in ev ve iş yerinde dijital materyallere el konulurken; Londra’ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Ayrıca Epözdemir’in pasaportuna 4 ayrı suçtan tahdit konuldu.

