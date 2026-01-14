Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, avukat Rezan Epözdemir hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla tahliye kararı verdi.
Tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir'in duruşması, bugün Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görüldü.
Daire, Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı verdi.
Epözdemir hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri de getirildi.
İki ayrı soruşturma nedeniyle gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'e 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları yöneltilmişti.
Epözdemir, "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
