Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, avukat Rezan Epözdemir hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla tahliye kararı verdi.

Güncel
  • 14.01.2026 16:59
  • Giriş: 14.01.2026 16:59
  • Güncelleme: 14.01.2026 17:16
Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir'in duruşması, bugün Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görüldü.

Daire, Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı verdi.

Epözdemir hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri de getirildi.

İki ayrı soruşturma nedeniyle gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'e 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları yöneltilmişti.

Epözdemir, "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"Rüşvete aracılık etmek" suçlamasından tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı verildi.

BirGün'e Abone Ol