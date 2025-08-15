Giriş / Abone Ol
İstanbul'da 'rüşvet vermeye aracılık etme' suçundan tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

Güncel
Kaynak: DHA
Avukat Rezan Epözdemir, Tekirdağ’daki cezaevinde gönderildi

Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konulduİstanbul'da 'rüşvet vermeye aracılık etme' suçundan tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvet vermeye aracılık etme' suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Epözdemir, İstanbul'dan jandarmaya ait cezaevi nakil aracıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İrfan Kurumu'na getirildi. Epözdemir, işlemlerinin ardından saat 22.45 sıralarında cezaevi içine alındı.

