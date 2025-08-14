Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütlen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Adliyesi'ne dün götürülen Epözdemir'in savcılık sorgusu tamamlandı.

SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEDİ

Savcılık Epözdemir'i "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlamalarından tutuklama, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından ise hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçlamasından tutuklanmasını kararlaştırdı.

Hakimlik, Epözdemir hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamalarından "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebinin ise reddine karar verdi.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILMIŞTI

Avukat Rezan Epözdemir, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

2 kez gözaltı süresi uzatılan Epözdemir, dün Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

TAYYAR SUÇLAMIŞ, UÇUM YANIT VERMİŞTİ

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, önceki gün Epözdemir soruşturmasıyla ilgili çeşitli iddialarda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ciddi bir krize dönüşmek üzere olduğunu savunan Tayyar, Epözdemir'in ısrarla cep telefonunun şifresini vermek istemediğini ileri sürerek, "Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar. Gürlek, İmamoğlu dosyasında bile görmediği yoğun baskı karşısında bunalmış vaziyette, şahsına yönelik iftira kampanyası başlatılmasından endişe duyuyor" diye yazdı.

Mehmet Uçum da, Tayyar'ın kendisiyle ilgili iddialarını yalanlamıştı. Uçum, Tayyar hakkın da suç duyurusunda bulunmuştu.