Avukat Serdar Öktem cinayetinde 9 kişi tutuklandı

İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 2'si 18 yaşından küçük 9 kişi hakkında tutuklama, 4 kişi için ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Şişli'de, otomobilinin içerisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen ve Sinan Ateş suikastının kilit ismi olduğu belirtilen avukat Serdar Öktem suikastına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin adliyedeki işlemleri sona erdi.

2'si 18 yaşından küçük 9 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklanması istenen 9 şüpheli, "tasarlayarak öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçuyla hakimliğe sevk edildi.

2'si çocuk 9 kişi hakkında tutuklama, 4 kişi için ise adli kontrol kararı verildi.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEDİLER

Faillerin bazılarının ifadeleri de ortaya çıktı.

Buna göre şüphelilerden Sidar Ö. cinayeti Alican Ç'nin yönlendirmesiyle "Daltonlar suç örgütünün kayıplarının intikamı için" işlediklerini öne sürdü.

Şüpheliler ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi.

Saldırganların arasında bulunduğu aracı kullanan şüpheli Semih Aydın ise arabada yaklaşık 1 saat hareket etmeden beklediklerini anlattı.

Semih Aydın, şunları söyledi:

“Sonrasında birkaç saat tur atıp beklemeye başladık. Araçtaki şahıslar Skoda marka araç ve ofis hakkında konuşuyorlardı. Sürekli etrafta bulunan araçlara ve ofislere bakıyorlardı. Konuşmalar, ‘Ofisten hiç çıkmadı mı acaba, bugün işe gelmedi mi?’ şeklindeydi.

Memo aracı gördü ve ‘Aaa abi o araba o araba Cengo maskeyi ve silahı ver’ dedi. Cengizhan arabanın bagaj kısmında bulunan siyah renkte bir çantaya uzandı ve Memoya doğru verdi. Memo çantanın içerisinde silahları ve maskeleri aldı. Arka koltukta oturan Memo Cengizhan ve Ejder silah ve maskelerini aldıktan sonra en son Sidar silah ve maskeyi aldı. Hepsi maskeleri taktılar. Memo bana dur deyince arabayı durdurdum. Araçta bulunan şahısların hepsi araçtan indi. Üzerlerinde bulunan silahlarla Skoda marka araca yönelik hedef gözetmeksizin çok sayıda ateş açmaya başladılar. Ben ne olduğunu anlamadım ve kaçmaya çalıştım. Memo bana dur deyince az ileride durdum. Tekrar arabaya bindiklerinde hızla kaçmamı söylediler."