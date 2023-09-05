Avukat Sezin Uçar, ifade vermek için gittiği adliyede gözaltına alındı

Avukat Sezin Uçar, ifade vermek için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde gözaltına alındı.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB), üyelerinden avukat Sezin Uçar'ın ifade vermek için gittiği İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındığını duyurdu.

EHB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "EHB’nin avukatlık pratiğini savunacağız. Ne olursa olsun, devam edeceğiz. Meslektaşlara çağrımızdır, bu saldırı yalnızca ÖHD-EHB’ye değil, tüm savunmaya yöneliktir" denildi.