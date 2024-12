Avukat ve müvekkiline ters kelepçe takmışlardı: 2 polis ve 2 bekçiye 3 yıl 4'er ay hapis

Avukat, müvekkil, polis ve bekçinin davasında karar verildi.

Olay, 16 Ekim 2022'de Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçisi K.M. ile Y.B., şüpheli 2 kişiyi yakaladı. Bekçiler, şüphelilere müdahale ederken yanlarına, bölgede iş yeri olan T.O. yaklaştı. T.O., bekçilerin müdahale ettiği kişinin, dükkanının üst katında başka bir yerde çalışan tanıdığı olduğunu görüp olayı sordu. Bekçilerle T.O. arasında tartışma çıktı. Bekçilerden biri K.M. ve T.O.'ya biber gazı sıktı. Bu sırada otomobilde oturan T.O.'nun avukatı Adem Karaca da araçtan inip, müvekkilinin yanına gitti. Avukat, bekçilere kimliğini gösterip hukuka aykırı hareket ettiklerini söyledi. Bekçilerin, telsizden takviye ekip talep etmesi üzerine olay yerine polis memurları M.A. ve A.G. de geldi. Tartışmayı cep telefonuyla görüntüleyen T.O., ters kelepçe takılıp gözaltına alındı. Olaya itiraz eden avukat Karaca da ters kelepçe takılıp polis merkezine götürüldü. Avukat Karaca ve T.O. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Avukat Adem Karaca ve T.O.'nun polis memurları ve bekçilerden şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Gebze Fatih Devlet Hastanesi tarafından verilen rapor da yer aldı. Raporda, T.O.'nun gözüne biber gazı sıkıldığı, avukat Karaca’nın sol diz ve sol el bileğinde darp izi olduğu belirtildi. Görüntüleri inceleyen bilirkişinin raporunda ise Adem Karaca’nın avukat olduğunu söylediği ve avukat kartını gösterdiği ifadeleri yer aldı.

14 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Davanın karar duruşması Gebze 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık ve müştekilerin tamamı katılırken Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve baroya bağlı avukatlar da meslektaşlarına destek vermek için mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar hakkında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçunun birden fazla kişi ile birlikte ve kamu görevinin yerine getirdiği nüfuzu kötü kullanmak suretiyle işlendiğini belirterek, sanıkların 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, polis memuru M.K.’nın avukat Karaca’ya küfrettiğini de belirterek, M.K.’nın ‘Alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

TÜM SANIKLARA AYRI AYRI 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Sanıkların, Avukat Adem Karaca’ya yönelik ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçu kapsamında 3 yıl 4’er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Sanıkların T.O.’ya yönelik ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, bu cezanın da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

SANIKLAR KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR MEMURİYETTEN YASAKLANDI

Polis memuru M.A.'nın ayrıca yargılandığı ‘Hakaret’ suçundan 1740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi. Mahkeme, M.A. hakkında ‘Hakaret’ suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Y.B. hakkında ayrıca açılan ‘Haksız arama’ suçundan beraatine karar verdi. Ayrıca mahkeme, karar kesinleşinceye kadar sanıkların memuriyetten yasaklanmasına hükmetti.