Avukat Zilan: Selahattin Demirtaş süreci desteklemeye hazır, cezaevinden bu sürece katılmayacak

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni sürece destek vermeye hazır olduğu öne sürüldü.

Rudaw'a konuşan Sıdkı Zilan, 17 Kasım’da görüştüğü Selahattin Demirtaş'ın görüşlerini aktardı.

Zilan, Demirtaş’ın yeni süreçte ne devletin ne de AKP'nin kendisiyle doğrudan görüşme yapmadığını dile getirdiğini aktardı.

"CEZAEVİNDEN BU SÜRECE KATILMAYACAK"

Demirtaş'ın yeni süreçte rol almaya hazır olduğunu belirten Zilan, "Kürt sorununu müzakere etmek için serbest bırakılması gerektiğini ve cezaevinde bu sürece katılamayacağı mesajı iletmek istediği izlenimi edindim" açıklamasını yaptı.

"TOPLUMUN TÜM KATMANLARI DAHİL EDİLMELİ"

Zıdkı Zilan’ın aktardığına göre; Demirtaş, "Devlet ile PKK’nin barışması sorunun çözümünü sağlamaz. Toplumun tüm katmanları sürece dahil edilmelidir. Süreç bu şekilde ilerlemezse toplumsal barış sağlanamaz. Çözüm, Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle sağlanır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME 17 KASIM'DA GERÇEKLEŞTİ

Avukat Sıdkı Zilan ve avukat Mahmud Koyuncu, 17 Kasım’da Edirne Cezaevi’ndeki HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Zilan, görüşmeye ilişkin şunları aktarmıştı:

"Av. Mahmud Koyuncu ile beraber, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP E. Genel Başkanı Sayın Selahaddin Demirtaş'ı ziyaret ettik. Tüm dostların selamlarını kendisine ilettik. Kendisin de tüm dostlara selamları var. Uzun bir aradan sonra çok verimli bir görüşme oldu. Çok arzu etmemize rağmen, önceki dönem Dîyarbekir Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Sayın Selçuklu Mızraklı ile hükümlü ve hafta sonu olması nedeniyle görüşemedik. Elbette Mızraklı da, Demirtaş da asla suçlu değil, özgürlükleri hukuka rağmen kısıtlanmış insanlarımızdan ikisi.

Demirtaş'ın, yüzlerce Kürd siyasi şahsiyeti gibi, 8 yıldır hukuka aykırı bir şekilde tutuklu veya hükümlü olması Türkiye ve Kürdistan halkına yapılan bir kötülüktür. Yıllar sonra Demirtaş'ı tam bir tevekkül ve barış insanı olarak gördüm. Tüm gayreti toplumsal barışın inşası... Toplumsal barışın ihtiyaç olduğunu, mevcut aktörlerin barışması ile bu barışın tam olarak sağlanmasının mümkün olmadığını, barışı tüm toplum katmanlarına yaymak gerektiğini belirtti. Bu çerçevede herkes ve her kesimle görüşmenin elzem olduğunu belirtti. Kendisinin de bu barışa dair sorumluluk almak istediğini, buna kendini mecbur hissettiğini söyleyen Demirtaş; bu rolü cezaevinde değil, ancak cezaevi kapısının dışında oynayabileceğini dile getirdi.

Cezaevi koşullarında asla böyle bir müzakereye katılmayacağı manasında anladım. Kandil veya Öcalan'ın durumu ve konumu farklı olabilir, Öcalan ile cezaevinde de görüşme olmuş, bundan sonra da olabilir. Ama sivil Kürd siyasetinin rehin tutulduğu bir denklemde Kürd meselesini konuşmanın zemini yoktur."