Avukata haciz esnasında saldırıya 4 tutuklama

Tokat'ta haciz işlemleri yaptığı sırada avukatı darp eden 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat T.S.A, haciz işlemi için Erbaa ilçesindeki bir iş yerine gitti.

İş yerindeki A.A, B.A, K.A.A. ve Ş.T, avukat T.S.A'yı görevini yapmasını engelleyerek darbetti.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, A.A, B.A, K.A.A. ve Ş.T'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.