Avukata şiddet tırmanıyor

Haber Merkezi

İzmir'de polis şiddetine maruz kalan avukat Beliz Han savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzmir Barosu, avukat Beliz Han'ın polisler tarafından darp edilmesine ilişkin önceki gün İzmir Adliyesi C Blok önünde basın açıklaması yaparak ardından suç duyurusunda bulundu. Açıklamada, "Savunmaya dokunma" pankartı açılarak, "Avukat güvende değilse yurttaş tehlikede", "Avukata şiddete son" ve "Avukat yaşarsa adalet yaşar" dövizleri taşındı. Açıklamaya çok sayıda avukat katıldı.

Av. Beliz Han maruz kaldığı şiddeti anlattı. Ardından konuşan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Han'ın polis memuruna yaptığının suç olduğunu hatırlatması üzerine şiddete maruz kaldığını belirterek, "Cezasızlık öylesine büyük boyutlarda ki bu politika avukatlara ve vatandaşlara işkence, kötü muamele, darp getiriyor" dedi.

15 YILDA 500 AVUKAT KATLEDİLDİ

Valiliğin konuya dair açıklamasını da hatırlatan Yılmaz, "Valilik olayın yaşandığını kabul ediyor, fakat polis aracına saldırı olduğunu iddia ediyor. Oysa polis aracına yine bir polisin saldırdığı video kayıtlarında belli. Bu görüntüleri savcılığa teslim edeceğiz. Bu ülkede son 15 yılda 500'den fazla avukat katledildi. Yaralanan avukat sayısı binleri geçti. Avukatlar yönelik şiddetin temeli hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, insan haklarından uzaklaşan, avukatlık mesleğini, baroları itibarsızlaştırmak için sistematik olarak çalışan muktedirin kendisidir" diye belirtti.