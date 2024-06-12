‘Avukata yapılan saldırı savunmaya yapılmıştır’

Haber Merkezi

Şanlıurfa Adliyesi’nde önceki gün Avukat Enes Kaya’nın fiziksel şiddete maruz kalmasına ilişkin Urfa Barosu tarafından açıklama yapıldı. Kaya’nın darp edilmesine tepki gösteren avukatlar, saldırganın serbest bırakılmasına karşı Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz da bulundu.

Urfa Baro Başkanı Abdullah Öncel yaptığı açıklamada, “Meslektaşımız yüzüne ve vücuduna aldığı darbeler nedeniyle yaralanmış, darp raporu alarak şüpheliden şikâyetçi olmuştur. Bu ülkede demokrasi için, hukukun üstünlüğü için en çok çaba sarf eden meslek gruplarından biri olarak, bu menfur saldırılarla savunma mesleğini sindirme, yok etme, şekli unsur olarak görme zihniyetine asla geçit vermeyeceğiz” dedi.

Öncel son olarak şunları söyledi: “Meslektaşımıza yapılan bu saldırı, aynı zamanda avukatlık mesleğine de yapılmış bir saldırıdır. Avukatlık mesleğine yapılan her saldırı, toplumun hak arama özgürlüğüne ve hukuki güvenlik hakkına karşı yapılmış demektir.”