Avukatı açıkladı: Abdullah Öcalan’ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın koşullarının iyileştirildiğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, 2019 yılından bu yana ilk kez müvekkiliyle görüşme izni alan Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, cezaevi koşullarının iyileştirildiğini açıkladı.

Bilmez, 26 yıldır cezaevinde bulunan Öcalan'ın tutukluluk şartlarında gözle görülür bir değişim olduğunu belirtti.

“DİĞER MAHKUMLARLA GÖRÜŞEBİLİYOR”

Avukat Bilmez'in aktardığı bilgilere göre, İmralı'daki görevlilerin tutumu eskiye oranla "daha saygılı" bir hale geldi.

Bilmez, Öcalan'ın sahip olduğu yeni imkanları şöyle sıraladı:

Sohbet Hakkı: Öcalan artık cezaevinde bulunan PKK ile bağlantılı diğer mahkumlarla etkileşime geçebiliyor ve görüşebiliyor.

Kitap ve TV: Kitap okuma hakkı devam ederken, bazı televizyon kanallarını izlemesine de izin veriliyor.

İnternet Kısıtlaması: İyileştirmelere rağmen Öcalan'ın internet erişimine izin verilmiyor.

Görüşme sonrası Öcalan'ın sağlık ve moral durumuna ilişkin de bilgi veren Bilmez, müvekkilinin çözüm sürecine olan inancını koruduğunu vurguladı. Bilmez, "Azmi ve iradesi değişmeden duruyor. Hiçbir şey eksilmemiş. Kürt sorununun demokratik çözümü için çabalamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.