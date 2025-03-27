Avukatı açıkladı: Dilek İmamoğlu, Takvim gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, hakkındaki yalan haberlere ilişkin suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun avukatı, Nusret Yılmaz, İmamoğlu hakkında Takvim gazetesinde yayınlanan “Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu’ndan 3 milyon 800 bin TL’lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB’den” başlıklı haber hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Yılmaz, Takvim gazetesinin internet sitesinde yayınlanan habere ilişkin "Yalan ve iftiradan ibarettir. Başlığından da anlaşıldığı üzere, bilgilendirme, inceleme ya da değerlendirme amacıyla değil, sadece itibar suikastı yapmak amacıyla kurgulanmıştır" dedi.

"HAKİKAT VE DÜRÜSTLÜK YİNE AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR"

Avukat Nusret Yılmaz tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: