Avukatı açıkladı: Esila bugün fenalaşıp acile kaldırıldı ama itirazımız hâlâ incelenmedi

8 Nisan’da Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi sebebiyle tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık bugün cezaevinde fenalaştı. Gün içinde acile kaldırılan Esila Ayık yeniden cezaevine gönderildi.

Avukat Ümit Özkan, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Esila Ayık fenalaştı, tansiyonu yükseldi, kalbi sıkıştı, kustu, bilinç kaybı yaşadı ve tekerlekli sandalye ile acile kaldırıldı. Serum verildi. EKG ve EKO bakıldı. İlaç yazılıp cezaevine gönderildi. İtirazlarımız ise hala incelenmedi."

Ayık'ın arkadaşları deprem sonrası Esila'nın yakınlarını merak ettiği ama haber alamadığını belirtti.