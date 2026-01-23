Avukatı duyurdu: Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı
Gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alındığı avukat Enes Ermaner tarafından duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alındığı avukat Enes Ermaner tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Karabay'ın İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındığı aktarıldı.
Ermaner'in paylaşımı şöyle:
Gazeteci Furkan Karabay (@frknkarabay) İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı.
Gazeteci Furkan Karabay (@frknkarabay) İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı.— Enes Ermaner (@ehermaner) January 22, 2026