Avukatı duyurdu: Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı

Gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alındığı avukat Enes Ermaner tarafından duyuruldu.

  • 23.01.2026 00:46
  • Giriş: 23.01.2026 00:46
  • Güncelleme: 23.01.2026 02:08
Gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alındığı avukat Enes Ermaner tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Karabay'ın İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındığı aktarıldı.

Ermaner'in paylaşımı şöyle:

Gazeteci Furkan Karabay (@frknkarabay) İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı.

