Avukatı duyurdu: Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, "Müvekkilem Sedef KABAŞ aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum" açıklaması yaptı.

  • 26.01.2026 22:49
Gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığı bildirildi. Gelişmeyi Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Poyraz, Kabaş'ın kendisini arayarak gözaltına aldınığını aktardığını ifade ederken kendisinin de Kabaş'ın tutulduğu Vatan Emniyet'e doğru yola çıktığını kaydetti.

Ancak Kabaş'ın gözaltı gerekçesine dair bir bilgi paylaşılmadı.

X hesabından kısa bir bilgilendirme yapan Poyraz, şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilem Sedef KABAŞ aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum."

