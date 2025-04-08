Avukatı duyurdu: Mahir Polat'a holter cihazı takıldı, cezaevine gönderildi

Adli Tıp Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında eksik olan bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını istedi.

Mahir Polat, dün sağlık durumu değerlendirilmek üzere sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda muayeneden geçirildi.

Polat, dün sabah saatlerinde Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan güvenlik önlemleri altında alınarak, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Uzman heyet tarafından muayenesi yapılan Polat, işlemlerinin sona ermesinin ardından yeniden cezaevine sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkere ile Polat'ın hastaneye sevk edilerek, dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi.

İlgili kurulun, bunların sonucuna göre karar vereceği bildirildi. Mahir Polat'ın hastaneye sevk edileceği, tahlil ve tetkiklerin yapılacağı öğrenildi.

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Mahir Polat'ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.

Erdem, "Muayene ve tetkiklerin yapılmakta olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

Mahir Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevkedileceği bilgisi gelmişti. Ancak şuan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde olduğunu ve burada çeşitli muayene ve tetkiklerin yapılmakta olduğunu öğrendik. — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 8, 2025

HOLTER CİHAZI TAKILDI

Erkam Erdem, Mahir Polat'a tansiyonunun 24 saat takibi için holter takıldığını ve cezaevine gönderildiğini söyledi.

Erdem, şunları kaydetti: "Mahir bey yeniden cezaevine gönderildi. Tansiyonunun 24 saat takibi için holder takılmış, ultrason işlemi ile kalp ve anksiyete için muayene yapılmış. Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK’ya gitmeyecek görünüyor."

Mahir bey yeniden cezaevine gönderildi. Tansiyonunun 24 saat takibi için holder takılmış, ultrason işlemi ile kalp ve anksiyete için muayene yapılmış.

Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK’ya… — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 8, 2025

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI VAR

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, 4 Nisan'da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı.

Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırmıştı.