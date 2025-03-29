Avukatı duyurdu: Mahir Polat anjiyoya alınıyor

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

AVUKATLARINA HABER VERİLMEMİŞ

Sosyal medyada açıklama yapan Polat'ın avukatı Erkam Erdem, son duruma ilişkin kendisine bilgi geldiğini belirterek "Avukat arkadaşımız görüşmek istediğince cezaevinde olmadığını, ambulansla hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Umarız beklediğimiz sevktir. Acil bir durum nedeniyle sevk edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat anjiyo olacak.İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan Polat emniyetteki ifadesinde sağlık problemlerinden söz etmişti. Polat “Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur” demişti.

Polat, 27 Mart’ta sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale etmişti.

Halk TV’ye konuşan Polat’ın avukatı Erkam Erdem şu açıklamayı yaptı:

“Mahir Bey Silivri Cezaevi’nden çıkarılarak bir hastaneye sevk edilmiş. Hangi hastaneye sevk edildi bilmiyoruz. Beklediğimiz sevk mi sıkıntılı bir durum mu öğrenmeye çalışıyoruz.“



Yetkililerle görüşmelerin ardından Erdem, Polat’ın yüksek tansiyon nedeniyle Başakşehir’deki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiğini duyurdu.

Avukatı, Polat’ın durumunun kritik olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Polat yüksek tansiyonu nedeniyle hastaneye sevk edilmiş. Tetkikleri yapılmasının ardından doktorlar anjiyo kararı almış. Bu sevk bizim doktor raporu talebimiz sonucu olmamıştır. Kritik bir müdahale söz konusu.”