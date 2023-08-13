Avukatı, Hunter Biden'a ilave suçlamalar yöneltilmeyeceği görüşünde

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell, özel yetkili savcı David Weiss'in yeni suçlamalar yöneltmeyeceği konusunda emin olduğunu söyledi.

CBS News'de yayınlanan "Face the Nation" programına katılan Lowell, Hunter Biden'ın vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili soruları yanıtladı.

Lowell, Hunter Biden'ın, vergi suçlamalarıyla ilgili savcılarla anlaşmasının bozulmasına savcıların neden olduğu imasında bulundu.

Anlaşmayla ilgili belgeyi savcıların oluşturduğunu belirten Lowell, belgedeki ifadelerinde ne demek istediklerinin net olmadığı ya da ne demek istediklerini bildikleri ancak bunu yetkililere yanlış ifade ettikleri veya mahkeme günü bu konudaki görüşlerini değiştirmiş olabilecekleri yönünde kendi düşündüğü seçenekleri sıraladı.

Lowell, Hunter Biden'ın yargılanmasının "kaçınılmaz olmadığını" söyledi ancak, bundan kaçınmak için başından beri uğraştıklarını vurguladı.

Abbe Lowell, geçen hafta Hunter Biden'la ilgili soruşturmalara özel yetkili savcı olarak atanan David Weiss tarafından ilave suçlamalar yöneltmeyeceğinden emin olduğunu, zira Hunter Biden'ın soruşturulan para transferleriyle ilgili bulunacak yeni bir kanıt olmadığı görüşünü paylaştı.

ABD Kongresinde Cumhuriyetçilerin odak noktalarından biri olan Hunter Biden'ın iş ilişkileri ve para transferleriyle ilgili Lowell, Başkan Joe Biden'ın oğlunun iş ilişkileriyle bir bağlantısı olmadığını savundu.