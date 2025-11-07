Avukatı Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisini duyurdu

Ankara’da Barış Sitesi'ndeki ofisini geçen günlerde boşaltan Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni ofisinin yerini avukatı Celal Çelik duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Kılıçdaroğlu’nun kendisine ait hukuk ofisini çalışma ofisi olarak kullanacağını ifade etti.

"MEMLEKET İÇİN SİYASET ÜRETECEK"

Çelik şunları dedi:

“Şecaat arz ederken sirkatin söylediğinin farkında olmayan zavallılara..

Güdümlü medyanın ve trollerin aylardır Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine ilişkin giderleri karşılamakta zorlanacağını söyleyerek saldırmaları;

Genel Başkanımızın alnının teri ile kazandığı maaşından başka geliri olmadığının, hırsızlığa-rüşvete ve yolsuzluğa ne derece düşman olduğu gerçekliğinin ilanı olmuştur.

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu; bugüne dek kendisine hizmet ederken kullandığım hukuk ofisini, kendi çalışma ofisi olarak kullanmayı kabul ederek beni bir kez daha onurlandırmıştır.

Yeni çalışma ofisinde Sayın Genel Başkanımız, memleket için siyaset üretmeye ve bu bağlamda misafirlerini kabul etmeye başlamıştır.”

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu çalışma ofisini 4 Kasım 2025’te boşaltmıştı. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Barış Sitesi'nde kullanılan ofisin küçük olması nedeniyle ihtiyaçlarına karşılık vermediği için başka bir ofise taşındıklarını ifade etmişti.